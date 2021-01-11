"Фінансові проблеми СК Дніпро-1? Я не знаю, звідки взялася така інформація. Ми зараз перебуваємо в процесі завершення поточних виплат, проте ніяких серйозних фінансових проблем у клубу наразі немає", – поділився Береза у коментарі Footboom.

СК Дніпро-1 має заборгованості по зарплатах, – ЗМІ

Раніше з'явилась інформація, що СК Дніпро-1 не підпише новачків до початку тренувальних зборів. До цього часу клуб начебто має погасити заборгованості, а також затвердити трансферний бюджет на майбутній рік.

Додамо, що дніпряни проводять лише свій другий сезон в елітному дивізіоні. Попередню кампанію вони завершили на сьомій сходинці, а у поточному сезоні СК Дніпро-1 посідає останнє місце у чемпіонаті України.

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