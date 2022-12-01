По плану Аль-Хелаифи, Месси, Роналду и Неймар должны выйти на поле одновременно с представителями террористических режимов.

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"У меня есть мечта. Я собираюсь ее осуществить. Нам нужно объединять людей. Я хочу провести кампанию под названием One World. Это будет матч звезд с лучшими игроками, также будут приглашены лучшие певцы и актеры. Есть три игрока – Неймар, Месси, Роналду. У них миллиард подписчиков в социальных сетях. Больше, чем у любого президента страны. Они могут донести идею единения, дать нужный сигнал детям, которые слушают их больше, чем своих родителей.

Будут ли приглашены игроки из России и Северной Кореи? Собрать всех вместе. Мир и любовь. Я говорю об этой мечте. У меня мурашки по коже. Я чувствую себя смиренным. У меня это в сердце, в моей ДНК. У меня такие ценности от моих родителей и лидеров моей страны… Не хочу показаться высокомерным, но вся проблема заключается в нашей коммуникации. Катарская традиция такова, что если мы делаем что-то хорошее, то мы об этом не говорим. Нам нужно сообщать правду. Культура катарского народа очень дружелюбна. Мы помогаем людям", – приводит The Times слова Хелаифи.

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