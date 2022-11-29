Нападающий ПСЖ Лионель Месси может перебраться в МЛС, но не так быстро, как ожидалось.

У Месси все еще нет договоренностей с новым клубом после завершения контракта с ПСЖ, сообщает Sky Sports.

Месси выбрал следующий клуб – рекордная зарплата и 3 друга в придачу в бомбах от СМИ

Хотя писали о том, что Лео уже в 2023 году может перебраться в МЛС в Интер Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм, существует другой вариант развития событий. Так, у аргентинца первой опцией остается продление контракта с ПСЖ. Также в возвращении Месси заинтересована Барселона.

Отмечается, что уход Лионеля по европейскому футболу можно ожидать в 2024 или 2025 году. Интересно, что на данном этапе нельзя утверждать, что именно Интер Майами станет новым клубом Месси в США.

Аргентина победила Мексику в матче за жизнь на ЧМ-2022 – Месси вытащил "альбиселесте" голом и ассистом