За планом Аль-Хелаїфі, Мессі, Роналду та Неймар мають вийти на поле одночасно з представниками терористичних режимів.

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"У мене є мрія. Я збираюся її здійснити. Нам потрібно об'єднувати людей. Я хочу провести кампанію під назвою One World. Це буде матч зірок з найкращими гравцями, також будуть запрошені найкращі співаки та актори. Є три гравці – Неймар, Мессі, Роналду Вони мають мільярд підписників у соціальних мережах. Більше, ніж у будь-якого президента країни, вони можуть донести ідею єднання, дати потрібний сигнал дітям, які слухають їх більше, ніж своїх батьків.

Чи будуть запрошені гравці з Росії та Північної Кореї? Хочу зібрати усіх разом. Мир і любов. Я говорю про цю мрію, у мене мурашки по шкірі. Я відчуваю себе смиренним. У мене це в серці, в моїй ДНК. У мене такі цінності від моїх батьків і лідерів моєї країни... Не хочу здатися зарозумілим, але вся проблема полягає в нашій комунікації. Катарська традиція така, що якщо ми робимо щось хороше, то ми про це не говоримо. Нам потрібно повідомляти правду. Культура катарського народу дуже доброзичлива. Ми допомагаємо людям", – наводить The Times слова Хелаїфі.

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