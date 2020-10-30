Аль-Хелаифи выиграл дело в швейцарском суде по обвинению в мошенничестве при продаже прав на трансляции чемпионатов мира 2026 и 2030.

ПСЖ может потерять президента на два года – функционеру грозит тюрьма

"После четырех лет безосновательных, надуманных обвинений и постоянных атак на мою репутацию, система правосудия решила полностью меня оправдать. Решение суда – настоящая победа", – поделился президент ПСЖ в комментарии L'Equipe.

Отметим, что бывший генсек ФИФА Жером Вальке все же получил наказание – 120 дней условного лишения свободы вместо трех лет за решеткой.

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