Началось рассмотрение громкого дела о неправомерных действиях владельца парижан и его компаньона из ФИФА.

Во время судебного заседания прокурор требовал для Перзидента ПСЖ Нассера Аль-Хеллаифи 28 месяцев лишения свободы, а для бывшего генсека ФИФА Жерома Вальке – три года, сообщает журналист Тарик Панжа в Twitter.

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Обоим подозреваемым инкриминируют мошеннические действия при передаче прав на трансляцию матчей компании beIN Media, совладельцем которой является Аль-Хеллаифи. Якобы, президент ПСЖ дал взятку Вальке для содействия передачи прав.

Напомним, Нассер Аль-Хеллаифи приобрел ПСЖ в 2011 году.

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