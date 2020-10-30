Аль-Хелаїфі виграв справу у швейцарському суді щодо звинувачення у шахрайстві при продажі прав на трансляції чемпіонатів світу 2026 та 2030 років.

ПСЖ може втратити президента на два роки – функціонеру загрожує в'язниця

"Після чотирьох років безпідставних, надуманих звинувачень і постійних атак на мою репутацію система правосуддя вирішила повністю мене виправдати. Рішення суду – справжня перемога", – поділився президент ПСЖ у коментарі L'Equipe.

Зазначимо, що колишній генсек ФІФА Жером Вальке все ж отримав покарання – 120 днів умовного позбавлення свободи замість трьох років за гратами.

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