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Президент Примеры Тебас сделал заявление относительно окончания сезона 2019/20

20:16 74 Читати українською
Президент Примеры Тебас сделал заявление относительно окончания сезона 2019/20
Реал – Барселона / Фото Diario AS

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не сомневается, что эпидемия коронавируса утихнет в ближайшее время и в Испании завершат чемпионат.

"У нас сотни обязательств перед трансляторами по всему миру, а если нет контента, то нет и заработка. Мы работаем над этим вопросом, думаем, сможем ли вписаться в какие-то сроки, чтобы смягчить экономический ущерб.

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Вся эта ситуация создает проблемы не только для средних клубов, но и для грандов, ведь они не играют в еврокубках, теряя прибыль.

Сейчас я общаюсь с коллегами из Италии и Германии. Посмотрим, что во вторник решат с Евро-2020, а затем будем искать выход", – цитирует Тебаса Cadena Cope.

Напомним, Ла Лига приостановила турнир предварительно на два тура, однако в случае ухудшения ситуации с пандемией – карантин может продлиться.

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Хавьер Тебас Ла Лига коронавирус Испания
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