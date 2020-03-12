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Реал побудил Ла Лигу приостановить чемпионат – баскетболист поставил испанский футбол на паузу

14:02 88 Читати українською
Реал побудил Ла Лигу приостановить чемпионат – баскетболист поставил испанский футбол на паузу
Ближайшие два тура стадионы Испании будут оставаться пустыми / Твиттер ФК Реал

Испанское первенство также вынуждено временно отдохнуть от футбола.

Испанская Примера вслед за итальянской Серией А приняла решение приостановить текущий розыгрыш чемпионата Испании по футболу, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

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Причиной этого стал положительный тест на короновирус у одного из игроков баскетбольной команды мадридского Реала. В связи с этим руководство "сливочных" решило задействовать специальный протокол и отправить обе команды на карантин – футбольная и баскетбольная команды Реала традиционно тренируются на одной базе в Вальдебебас, поэтому ограничительные меры будут распространяться на спортсменов обеих игровых видов. Кроме того, "галактикос" решили временно закрыть туры по Бернабеу.

"Учитывая новые обстоятельства, которые появились утром – карантин в Реале и возможные случаи заболевания в других клубах – Ла Лига считает необходимым перейти к следующей фазе противодействия коронавируса COVID-19. Чемпионат приостановлен как минимум на два ближайших тура", – говорится в заявлении Ла Лиги.

После окончания начального срока карантина будет принято решение о том, продолжать ли паузу. Таким образом, пауза в испанском футболе продлится как минимум до 22 марта включительно.

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