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Президент ПФЛ Макаров прокомментировал вспышку коронавируса в Рухе

21:25 - Читати українською
Президент ПФЛ Макаров прокомментировал вспышку коронавируса в Рухе
Рух / ФК Рух

Глава Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров ожидает повторного тестирования игроков львовской команды для принятия решения.

"Рух сообщил нам об этой ситуации. Насколько я знаю, завтра утром они сделают повторное тестирование. Соответственно, подключается медицинский комитет УАФ. Будем оценивать обстановку и решать.

У нескольких игроков Руха диагностировали коронавирус, – СМИ

Как нам сообщили, заболело трое игроков и врач. Но опять же – завтра в клубе сделают повторное тестирование. По его результатам будем все оценивать", – сказал Макаров в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, сегодня стало известно о вспышке COVID-19 в лагере лидера Первой лиги. Первые матчи во втором по силе дивизионе стартуют на следующей неделе. Рух после 19-ти туров занимает в турнирной таблице первое место, набрав 39 очков.

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Теги
УАФ коронавирус Первая лига ПФЛ Сергей Макаров Рух Рух
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