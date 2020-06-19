Президент ПФЛ Макаров прокомментировал вспышку коронавируса в Рухе

Глава Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров ожидает повторного тестирования игроков львовской команды для принятия решения.

"Рух сообщил нам об этой ситуации. Насколько я знаю, завтра утром они сделают повторное тестирование. Соответственно, подключается медицинский комитет УАФ. Будем оценивать обстановку и решать.

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Как нам сообщили, заболело трое игроков и врач. Но опять же – завтра в клубе сделают повторное тестирование. По его результатам будем все оценивать", – сказал Макаров в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, сегодня стало известно о вспышке COVID-19 в лагере лидера Первой лиги. Первые матчи во втором по силе дивизионе стартуют на следующей неделе. Рух после 19-ти туров занимает в турнирной таблице первое место, набрав 39 очков.

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