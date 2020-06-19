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Президент ПФЛ Макаров прокоментував спалах коронавірусу у складі Руха

21:25 - Читать на русском
Президент ПФЛ Макаров прокоментував спалах коронавірусу у складі Руха
Рух / ФК Рух

Очільник Професіональної футбольної ліги Сергій Макаров очікує на повторне тестування гравців львівської команди для прийняття рішення.

"Рух повідомив нам про цю ситуацію. Наскільки я знаю, завтра вранці вони зроблять повторне тестування. Відповідно, підключається медичний комітет УАФ. Будемо оцінювати обстановку і вирішувати.

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Як нам повідомили, захворіло троє гравців і лікар. Але знову ж таки – завтра у клубі зроблять повторне тестування. За його результатами будемо все оцінювати", – сказав Макаров у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про спалах COVID-19 у таборі лідера Першої ліги. Перші матчі у другому за силою дивізіоні стартують вже наступного тижня. Рух після 19-ти турів посідає у турнірній таблиці першу сходинку, набравши 39 очок.

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Теги
УАФ коронавірус Перша ліга ПФЛ Сергій Макаров Рух Рух
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