Президент ПФЛ Макаров прокоментував спалах коронавірусу у складі Руха

Очільник Професіональної футбольної ліги Сергій Макаров очікує на повторне тестування гравців львівської команди для прийняття рішення.

"Рух повідомив нам про цю ситуацію. Наскільки я знаю, завтра вранці вони зроблять повторне тестування. Відповідно, підключається медичний комітет УАФ. Будемо оцінювати обстановку і вирішувати.

У кількох гравців Руха діагностували коронавірус, – ЗМІ

Як нам повідомили, захворіло троє гравців і лікар. Але знову ж таки – завтра у клубі зроблять повторне тестування. За його результатами будемо все оцінювати", – сказав Макаров у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про спалах COVID-19 у таборі лідера Першої ліги. Перші матчі у другому за силою дивізіоні стартують вже наступного тижня. Рух після 19-ти турів посідає у турнірній таблиці першу сходинку, набравши 39 очок.

"Я зробив помилку – мною заволоділи емоції, жага результату": куди подівся і чим займається Володимир Мазяр