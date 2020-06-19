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У нескольких игроков Руха диагностировали коронавирус, – СМИ

20:12 - Читати українською
У нескольких игроков Руха диагностировали коронавирус, – СМИ
Рух / ФК Рух

Еще один львовский клуб получил положительные тесты на коронавирус.

У футболистов львовского Руха обнаружили COVID-19, сообщает издание Tribuna.

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Игроки лидера Первой лиги сдавали тесты на коронавирус перед рестартом второго по силе дивизиона и некоторые из них оказались положительными. Точное количество больных пока неизвестно.

Напомним, две недели назад в Карпатах была зафиксирована вспышка COVID-19 и клуб вынужден был уйти на самоизоляцию. Как следствие, "зелено-белые" пропустили три стартовые игры после возобновления УПЛ.

К слову, первые матчи после рестарта Первой лиги должны состояться на следующей неделе. Рух после 19-ти туров занимает в турнирной таблице первое место, набрав 39 очков.

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Теги
коронавирус Первая лига Рух Рух
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