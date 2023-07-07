Украинский вратарь Герман Пеньков продолжит карьеру в ЛНЗ, сообщает пресс-служба черкасского клуба.

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О сроках и условиях контракта с 29-летним футболистом не сообщается, но Transfermarkt рапортует о соглашении на один сезон – до 30 июня 2024 года.

Напомним, Пеньков – воспитанник донецкого Металлурга, где и начал профессиональную карьеру. Выступал за каменскую Сталь, Карпаты, донецкий Олимпик, Львов и армянский Пюник. Последним его клубом был Минай, за который он играл с июля 2021 года. В прошлом сезоне провел в составе закарпатцев лишь 1 матч. Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

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