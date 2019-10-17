Президент Наполи: Если Мертенс и Кальехон хотят переехать в Китай и жить в дерьме – пусть едут

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис резко отреагировал на слухи о возможном трансфере Хосе Кальехона и Дриса Мертенса в китайский чемпионат.

"Я не собираюсь прикладывать больших усилий из-за них. Каждый игрок имеет свою стоимость, в зависимости от того, где он играет, как он играет, сколько ему лет и что он делает на поле.

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Если они хотят быть проданными в Китай, чтобы получать огромную зарплату и жить в дерьме 2-3 года, это их проблема. Я не считаю китайскую лигу конкурентной. Китай далеко. Если они считают, что он близко, то это их проблема.

В жизни нужно выбрать: быть счастливым и найти работу, которая вам нравится, или же работать только ради денег. Для меня деньги – это средство, а не цель. Если для них это цель, им следует отправиться в Китай", – поделился Де Лаурентис в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, Мертенс и Кальехон не хотят продлевать контракты с Наполи. В услугах игроков были заинтересованы клубы MLS, но теперь китайские клубы могут их перехватить.

Де Лаурентіс проти всіх, або Літнє божевілля президента Наполі