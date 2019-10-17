Президент Наполі: Якщо Мертенс та Кальєхон хочуть переїхати до Китаю та жити в лайні – нехай їдуть

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс різко відреагував на чутки щодо можливого трансферу Хосе Кальєхона та Дріса Мертенса до китайського чемпіонату.

"Я не збираюся прикладати великих зусиль через них. Кожний гравець має свою вартість, в залежності від того, де він грає, як він грає, скільки йому років і що він робить на полі.

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Якщо вони хочуть бути проданими в Китай, щоб отримувати величезну зарплату і жити в лайні 2-3 роки, це їхня проблема. Я не вважаю китайську лігу конкурентною. Китай далеко. Якщо вони вважають, що він близько, то це їхня проблема.

У житті потрібно вибрати: бути щасливим і знайти роботу, яка вам подобається, або ж працювати тільки заради грошей. Для мене гроші – це засіб, а не мета. Якщо для них це мета, їм слід вирушити до Китаю", – поділився Де Лаурентіс в інтерв'ю Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Мертенс та Кальєхон не хочуть продовжувати контракти із Наполі. В послугах гравців були зацікавлені клуби MLS, але тепер китайські клуби можуть їх перехопити.

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