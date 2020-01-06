Президент Миная рассказал об амбициозных планах клуба – закарпатцы хотят выйти в УПЛ уже в этом году

Президент Миная Валерий Пересоляк оценил перспективы своего клуба во второй части сезона 2019/20.

"Конечно, хочется побороться за тройку в Первой лиге и выйти в УПЛ. По крайней мере, стоит попробовать.

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Также хочется как можно выше подняться в Кубке Украины. У нас амбициозный тренер, амбициозные игроки, которые сами этого очень хотят. Поэтому мы и ставим высокие задачи. Но посмотрим, как все сложится. Главное, чтобы игроки и дальше играли с желанием, боролись не просто за результат, но и за честь клуба", – цитирует Пересоляка официальный сайт Миная.

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Напомним, закарпатский клуб только 2019 года поднялся со Второй в Первую лигу, однако на зимний перерыв ушел среди лидеров – четвертое место. Также команда Василия Кобина продолжает борьбу в Кубке Украины, где на стадии 1/4 финала будет противостоять Ингульцу.