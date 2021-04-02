Валерій Пересоляк, президент та власник закарпатського клубу, схоже, поплатився за свою діяльність.

На засіданні РНБО у п'ятницю було запроваджено персональні санкції проти "топ-10" контрабандистів країни, розповів Володимир Зеленський у відеозверненні.

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Активи і рахунки цих людей, за словами президента, заблоковані. Як повідомляє Українська правда, у список санкційних осіб потрапив, зокрема, нинішній власник Миная Валерій Пересоляк. Чи вплине це на функціонування закарпатського клубу, наразі невідомо.

Нагадаємо, Минай в УПЛ проводить свій перший сезон. Наразі колектив розташувався на 13 сходинці з 14 заліковими балами. Він випереджає останній Рух на одне очко.

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