"Я действительно получил приглашение от Миная, но в связи с этими обстоятельствами, которые периодически возникают вокруг моей фамилии, мы приняли решение, что на данный момент я буду заниматься созданием научно-методического отдела. Подразделений в Минае достаточно много, хоть клуб и молодой. Если кому-то из тренеров понадобится мой совет или помощь, я обязательно это сделаю.

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Что касается понятия тренер-консультант, то для меня это довольно глупое словосочетание. Только в нашей стране могли такое придумать. Тренер-консультант – это, наверное, человек, который ни за что не отвечает. Кого он консультирует? Это абсолютно не соответствует действительности. В конце я хотел бы сказать, что дело по Сумам закрыто. Все инстанции в Украине пройдены", – отметил Севидов в программе ТаТоТаке.

Напомним, Севидова сватали на вакантное место наставника Миная, но в итоге клуб назначил Николая Цымбал, который ранее был помощником Василия Кобина.

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