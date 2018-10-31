Президент Миная: Цена билетов на матч с Динамо занижена

Президент Миная Валерий Пересоляк прокомментировал цены билетов на матч 1/8 Кубка Украины против Динамо.

"Цену мы формировали исходя из стоимости дополнительно установленной трибуны. Если бы мы этого не делали, цена осталась на уровне предыдущей, никто не повышал. Цена не завышена, она даже занижена.

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Себестоимость одного места на трибуне – 350 гривен. Мы продали за 250 мы продали даже дешевле, чем себестоимость", – цитирует Пересоляк сайт каналов Футбол 1/2.

Матч Минай – Динамо состоится 31 октября в 14:00.

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