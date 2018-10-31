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Президент Миная: Цена билетов на матч с Динамо занижена

30 октября 21:53 175 Читати українською
Президент Миная: Цена билетов на матч с Динамо занижена
Минай / ФК Минай

Президент Миная Валерий Пересоляк прокомментировал цены билетов на матч 1/8 Кубка Украины против Динамо.

"Цену мы формировали исходя из стоимости дополнительно установленной трибуны. Если бы мы этого не делали, цена осталась на уровне предыдущей, никто не повышал. Цена не завышена, она даже занижена.

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Себестоимость одного места на трибуне – 350 гривен. Мы продали за 250 мы продали даже дешевле, чем себестоимость", – цитирует Пересоляк сайт каналов Футбол 1/2.

Матч Минай – Динамо состоится 31 октября в 14:00.

Минай – Динамо: на матч проданы все билеты

Кубок Украины1/8 финала

Минай - Динамо Киев: Среда 31 октября 2018

Минай
до матча
2
час
:
12
мин
Динамо Киев
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