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Минай – Динамо: на матч проданы все билеты

15:37 174 Читати українською
Минай – Динамо: на матч проданы все билеты
Минай – Динамо: ужгородцы монтируют дополнительные места и продают билеты по 250 – 400 гривен

Матч 1/8 Кубка Украины между Минаем и Динамо вызвал ажиотаж среди зрителей.

Завтра, 31 октября, Минай будет принимать Динамо в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Шахтер – топ, Динамо – нет – сборная 13 тура УПЛ по версии InStat

Минай продал все билеты на матч, сообщает сообщает официальный сайт клуба.

Стадион ужгородцев вмещает 1300 зрителей, билеты на основные трибуны стоили 400 гривен. Также клуб смонтировал дополнительные 3000 мест, цена на которые была 250 гривен.

Матч Минай – Динамо стартует в 14:00.

Кубок Украины1/8 финала

Минай - Динамо Киев: Среда 31 октября 2018

Минай
до матча
18
час
:
11
мин
Динамо Киев
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Теги
Кубок Украины Минай Минай Минай - Динамо Киев
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