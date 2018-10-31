toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
КУБОК УКРАЇНИ АНДРІЙ ЛУНІН ШАХТАР - ДИНАМО

Президент Миная: Ціна квитків на матч із Динамо занижена

30 жовтня 21:49 388 Читать на русском
Президент Миная: Ціна квитків на матч із Динамо занижена
Минай / ФК Минай

Президент Миная Валерій Пересоляк прокоментував ціни квитків на матч 1/8 Кубка України проти Динамо.

"Ціну ми формували виходячи з вартості додатково встановленої трибуни. Якби ми цього не робили, ціна залишилася б на рівні попередньої, ніхто б не підвищував.
Ціна не завищена, вона навіть занижена.

Минай – Динамо: матч Кубка України транслюватимуть лише в YouTube

Собівартість одного місця на трибуні – 350 гривень. Ми продали за 250. Ми продали навіть дешевше, ніж собівартість", – цитує Пересоляка сайт каналів Футбол 1/2.

Матч Минай – Динамо відбудеться 31 жовтня о 14:00.

Минай – Динамо: на матч продані усі квитки

Кубок України1/8 фіналу

Минай - Динамо: Середа 31 жовтня 2018

Минай
до матчу
3
год
:
17
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Минай - Динамо Динамо Динамо Кубок України Минай Минай
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Папа Гуйє близький до переходу в Карпати
    Україна — 10:251018 Папа Гуйє близький до переходу в Карпати
3
год
:
17
хв
Минай
14:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук