Президент Миная: Ціна квитків на матч із Динамо занижена

Президент Миная Валерій Пересоляк прокоментував ціни квитків на матч 1/8 Кубка України проти Динамо.

"Ціну ми формували виходячи з вартості додатково встановленої трибуни. Якби ми цього не робили, ціна залишилася б на рівні попередньої, ніхто б не підвищував.

Ціна не завищена, вона навіть занижена.

Минай – Динамо: матч Кубка України транслюватимуть лише в YouTube

Собівартість одного місця на трибуні – 350 гривень. Ми продали за 250. Ми продали навіть дешевше, ніж собівартість", – цитує Пересоляка сайт каналів Футбол 1/2.

Матч Минай – Динамо відбудеться 31 жовтня о 14:00.

Минай – Динамо: на матч продані усі квитки