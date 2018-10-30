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Мынай – Динамо: матч Кубка Украины будут транслировать только в YouTube

29 октября 21:22 94 Читати українською
Мынай – Динамо: матч Кубка Украины будут транслировать только в YouTube
Мынай – Динамо: матч Кубка Украины будут транслировать только в YouTube

Матч Кубка Украины между Мынаем и киевским Динамо не будут показывать по телевидению.

Мынай и Динамо встретятся в 1/8 финала Кубка Украины, матч состоится в среду, 31 октября.

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Матч будут транслировать на канале Миная в YouTube. Также игру покажут два местных телекала – "21 канал" и "Ужгород".

Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

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Кубок Украины1/8 финала

Минай - Динамо Киев: Среда 31 октября 2018

Минай
до матча
1
дн
:
13
час
:
58
мин
Динамо Киев
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Кубок Украины Динамо Киев Динамо Киев Минай Минай Минай - Динамо Киев
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