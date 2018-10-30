Мынай – Динамо: матч Кубка Украины будут транслировать только в YouTube

Матч Кубка Украины между Мынаем и киевским Динамо не будут показывать по телевидению.

Мынай и Динамо встретятся в 1/8 финала Кубка Украины, матч состоится в среду, 31 октября.

"Не могу сказать, что Россия – агрессор". Алексей Гай – о войне в Донбассе и обвинениях в сепаратизме

Матч будут транслировать на канале Миная в YouTube. Также игру покажут два местных телекала – "21 канал" и "Ужгород".

Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Примитивная атака Динамо, яркая победа Карпат и сейвы Панькова на пути Зари – итоги 13 тура УПЛ