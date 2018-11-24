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Президент Леганеса прокомментировала возможность досрочного возвращения Лунина в Реал

11:15 126 Читати українською
Президент Леганеса прокомментировала возможность досрочного возвращения Лунина в Реал
Андрей Лунин / фото: ФК Леганес

Президент Леганеса Мария Виктория Павон после матча 13 тура Ла Лиги против Алавеса прокомментировала возможность возвращения Андрея Лунина в Реал уже в январе.

Напомним, Андрей Лунин перешел на правах аренды из Реала в Леганес летом этого года. Однако украинец не получает большого количества игровой практики и провел лишь два полных матча за Леганес, один из которых состоялся вчера против Алавеса.

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Ранее сообщалось, что Реал недоволен ситуацией Лунина и планирует досрочно вернуть украинца из аренды.

"В матче с Алавесом Лунин несколько нервничал, но это нормально. Возвращение его в Реал в январе? Они не контактировали с Леганесом по поводу этого. Я не знаю, есть ли возможность возвращения Лунина в зимнее трансферное окно", – цитирует президента Леганеса Onda Cero.

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Напомним, Лунин пропускал голы в составе Леганеса только в матче Кубка Испании. В обоих поединках в Примере (правда, в одном из них украинец сыграл лишь 10 минут), Лунин сохранил свои ворота "сухими".

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Испания13 турМунисипаль де Бутарке (Мадрид)

Леганес - Алавес: Пятница 23 ноября 2018

Леганес
Матч окончен
1 : 0
Алавес
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