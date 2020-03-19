Золотой Шевченко в цене 16-летних, Зидан дешевле Зинченко – самый сенсационный год стал знаковым для Украины и ТМ

Пока коронавирус временно захватил власть над мировым футболом, время окунуться в памятное прошлое. Суперзвезды от Шевченко до Роналдиньо поражают дешевизной и разнообразием. Культовый проект Трансфермаркт вспомнил год своего рождения.

Футбол изменился до неузнаваемости с тех пор. А прошло ведь только 16 лет. Это был тот редкостный период, когда окно возможностей было приоткрыто по полной. Золотой мяч смог выиграть украинец Шевченко, болельщики Милана величали его лучшим форвардом в истории команды. Тот благодарил бесконечной бомбардировкой ворот соперников, а декабрь подытожил 2004-й заголовками вроде "Золото для миланского Царя". Сборная Украины, по свидетельствам ее тогдашнего главного тренера, отвоевала ключевую ничью в отборе ЧМ-2006 на поле Дании, а затем вырвала победу в Казахстане, после чего Олег Блохин и вся его команда осознали - таки сможем!

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Динамо, с Сабо на тренерской скамье и без особых звезд, после чемпионства и летней отставки Михайличенко на равных играло с Реалом (2:2 и 0:1), где выступали Фигу, Роналдо, Рауль, Зидан, Роберто Карлос, Оуэн и другие галактикос. А еще Греция выиграла Евро-2004, заставляя впервые заплакать на весь мир Криштиану Роналду. Бременский Вердер уверенно взял золото чемпионата Германии, Валенсия обошла всех в Испании. Днепр после погрома Гамбурга лишь минимально уступил Марселю, в составе которого сверкали Дрогба, Мидо, Фламини и Бартез - французы в том розыгрыше дошли до финала Кубка УЕФА.

Латвия вышла на Чемпионат Европы. Лондонский Арсенал выиграл АПЛ без единого поражения. В финале Лиги чемпионов сыграли Монако и Порту. Именно со своими сенсационными "драконами" Жозе Моуринью выиграл второй подряд еврокубок, чтобы перейти в Челси. Роналдиньо был для планеты чем-то вроде Месси или Криштиану, а не сидел в тюрьме с людьми сомнительной репутации. Месси завершил свой первый сезон во взрослом футболе.

Трансфермаркт на днях вспомнил 2004-й с особой ностальгией. Это был сезон, когда Реалу можно было увести Дэвида Бекхэма у Манчестер Юнайтед за смешные 37,% млн евро, а Барселоне - подписать Роналдиньо из ПСЖ за 32,25. Сам проект, который оценивает стоимость игроков и следит за всеми переходами, только стартовал. Ни один футболист и близко не имел трехзначной рыночной ценности. Хотя были ли все эти легенды настолько хуже тех же Неймара, Дембеле и Погба? Ответ очевиден. Дороже всех ТМ оценил Роналдиньо. Сейчас больше тогдашнего рекордсмена стоят сразу 96 футболистов планеты.

Такую же стоимость имеют ребята, которым тяжелый алкоголь еще рано продавать - 19-летний Альфонсо Дэвис из Баварии и 20-летний Ферран Торрес из Валенсии. Все остальные игроки из тогдашнего топ-25 самых дорогих по версии Transfermarkt сейчас не пробились бы даже в первую сотню. В десятке премьерного рейтинга нашлось место для трио Непобежденных. Арсенал тогда даже первым получил специальную золотую награду от АПЛ, оставаясь единственным обладателем приза - даже Ливерпуль Клоппа и Манчестер Сити Гвардиолы не были способны повторить этот подвиг.

Лишь 1 футболист из того списка крупнейших ценников до сих пор в игре. Уэйн Руни только переходил из Эвертона в МЮ, его уже величали самым большим талантом Англии, а стоимость 19-летнего форварда была значительно выше, чем его сверстника Роналду (18 миллионов евро) и 17-летнего Месси (стартовал с отметки в 3 млн). Андрея Шевченко оценили в сумму, за которую сейчас покупают 16-летних детей. А Зинедин Зидан был дешевле, чем ныне Александр Зинченко (стоимость украинца установлена на уровне 30 миллионов евро). Зато в рейтинге нашлось место для настоящих икон футбола. Только 4 защитника (Неста, Дзамбротта, Роберто Карлос, Карвалью) и множество культовых игроков атаки. Некоторые из этого списка сейчас завоевывают мир уже в роли тренеров, а одного нет в живых - Рейес трагически погиб в автокатастрофе.

Топ-25 самых дорогих футболистов планеты – историческая первая версия от Трансфермаркт

25. Дженнаро Гаттузо (Милан, 25 млн евро)

24. Раян Гиггз (Манчестер Юнайтед, 25 млн евро)

23. Зинедин Зидан (Реал Мадрид, 25 млн евро)

22. Кака (Милан, 26 млн евро)

21. Самуель Это'о (Барселона, 27 млн евро)

20. Эмерсон (Ювентус, 28 млн евро)

19. Павел Недвед (Ювентус, 28 млн евро)

18. Джанлука Дзамбротта (Ювентус, 28 млн евро)

17. Адриано (Интер, 30 млн евро)

16. Михаэль Баллак (Бавария, 30 млн евро)

15. Дидье Дрогба (Марсель, 30 млн евро)

14. Рикарду Карвалью (Порту, 30 млн евро)

13. Роберто Карлос (Реал Мадрид, 30 млн евро)

12. Майкл Оуэн (Реал Мадрид, 30 млн евро)

11. Алессандро Неста (Милан, 33 млн евро)

10. Патрик Виейра (Арсенал, 35 млн евро)

9. Франческо Тотти (Рома, 35 млн евро)

8. Андрей Шевченко (Милан, 35 млн евро)

7. Хосе Антонио Рейес (Арсенал, 35 млн евро)

6. Уэйн Руни (Эвертон, 37 млн евро)

5. Рууд ван Нистелрой (Манчестер Юнайтед, 40 млн евро)

4. Дэвид Бекхэм (Реал Мадрид, 40 млн евро)

3. Роналдо (Реал Мадрид, 45 млн евро)

2. Тьерри Анри (Арсенал Лондон, 45 млн евро)

1. Роналдиньо (Барселона, 50 млн евро)