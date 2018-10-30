Президент Ла Лиги Тебас хочет основать трофей в честь Месси

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас славится своими "гениальными" идеями. На этот раз он размышляет над основанием трофея имени Лионеля Месси.

"Мне нравится идея создания трофея имени Лионеля Месси, нужно над этим подумать.

Думаю, Месси будет лучшим игроком в истории футбола, и он уже им является.

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Некоторые говорят о большом будущем Неймара, но ему уже 26. Насколько я помню, Месси еще мальчишкой начал играть за Барселону и он удивляет нас каждый год. Такое ощущение, что его таланта нет границ, он всегда играет на максимум. Он лучший, и считаю хорошей идеей – основать трофей, названный в его честь, который бы вручался лучшему игроку каждый сезон", – цитирует Тебаса издание Omnisport.

Напомним, Хавьер Тебас выступает за проведение нескольких матчей чемпионата Испании на территории США.

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