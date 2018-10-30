Президент Ла Ліги Тебас хоче започаткувати трофей на честь Мессі

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас славиться своїми "геніальними" ідеями. На цей раз він роздумує над започаткуванням трофею імені Ліонеля Мессі.

"Мені подобається ідея щодо створення трофея імені Ліонеля Мессі, потрібно над цим подумати.

Думаю, Мессі буде найкращим гравцем в історії футболу, та він уже ним є.

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Дехто говорить про велике майбутнє Неймара, але йому вже 26. Наскільки я пам'ятаю, Мессі ще хлопчиною почав грати за Барселону і він дивує нас щороку. Таке відчуття, що його таланту немає меж, він завжди грає на максимум. Він найкращий, і вважаю хорошою ідеєю – заснувати трофей, названий на його честь, який би вручався найкращому гравцеві кожного сезону", – цитує Тебаса видання Omnisport.

Нагадаємо, Хав'єр Тебас виступає за проведення кількох матчів чемпіонату Іспанії на території США.

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