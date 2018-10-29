ФИФА официально запретила проведение матча 21-го тура чемпионата Испании между Жирона и Барселоной в Майами.

Совет ФИФА сегодня рассмотрел вопрос о проведении январского матча 21-го тура испанской Примеры между Жирона и Барселоной на территории США.

ФИФА наложит запрет на проведение встречи в Майами и тем самым поддержал позицию Федерации футбола Испании (RFEF), сообщает AS.

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Совет руководствовался спортивным принципом – все матчи национального чемпионата должны проводиться на территории соответствующей спортивной федерации", – рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, Ла Лига объявила о заключении соглашения с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой несколько матчей сезона пройдут в Северной Америке.

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