Президент Колоса объяснил, почему чемпионат Украины не должны проводить за границей
Президент Колоса Андрей Засуха убежден, что проводить поединки чемпионата Украины за пределами страны является неправильным решением.
"Как забрать футбол из Украины? Мы тогда станем Приднестровьем и начнем на лошадях ездить. Эти звери (россияне – прим.)... Даже не могу их зверями назвать, потому что у зверей есть какие-то порядки и инстинкты. Эта нечисть забрала у нас нормальную и мирную жизнь. Мы сейчас хотим идти у них на поводу – забрать футбол и куда его отвести? Я не думаю.
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Перенести в Турцию, Польшу? Нет, это невозможно. Мы должны развивать военную инфраструктуру, ВСУ. Нужно работать над этим, а параллельно над футболом. Пусть уровень футбола упадет, пусть у нас не будет легионеров, но мы будем выращивать детей, которые будут играть в Украине", – отметил Засуха в комментарии Футбол News.
Напомним, чемпионат Украины досрочно завершен из-за войны, которую рашисты начали против нашей страны. Среди вариантов проведения нового сезона было предложение играть поединки в другой стране.
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