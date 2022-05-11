"Как забрать футбол из Украины? Мы тогда станем Приднестровьем и начнем на лошадях ездить. Эти звери (россияне – прим.)... Даже не могу их зверями назвать, потому что у зверей есть какие-то порядки и инстинкты. Эта нечисть забрала у нас нормальную и мирную жизнь. Мы сейчас хотим идти у них на поводу – забрать футбол и куда его отвести? Я не думаю.

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Перенести в Турцию, Польшу? Нет, это невозможно. Мы должны развивать военную инфраструктуру, ВСУ. Нужно работать над этим, а параллельно над футболом. Пусть уровень футбола упадет, пусть у нас не будет легионеров, но мы будем выращивать детей, которые будут играть в Украине", – отметил Засуха в комментарии Футбол News.

Напомним, чемпионат Украины досрочно завершен из-за войны, которую рашисты начали против нашей страны. Среди вариантов проведения нового сезона было предложение играть поединки в другой стране.

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