"Як можна забрати футбол з України? Ми тоді станемо Придністров'ям та почнемо на конях їздити. Ці звірі (росіяни – прим.)... Навіть не можу їх звірями назвати, бо звірі мають якісь порядки та інстинкти. Ця нечисть забрала у нас нормальне та мирне життя. Ми зараз хочемо йти у них на поводу – забрати футбол і кудись його відвести? Я не думаю.

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Перенести до Туреччини, Польщі? Ні, так неможливо. Ми маємо розвивати військову інфраструктуру, ЗСУ. Потрібно працювати над цим, а паралельно над футболом. Нехай рівень футболу впаде, нехай у нас не буде легіонерів, але ми вирощуватимемо діток, які гратимуть в Україні", – зазначив Засуха у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, чемпіонат України достроково завершений через війну, яку рашисти почали проти нашої країни. Серед варіантів щодо проведення нового сезону була пропозиція грати поєдинки в іншій країні.

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