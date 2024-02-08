“Схемы” разыскали уникальные архивные документы закрытого уголовного дела по сепаратистским мероприятиям на востоке Украины 2004-го года – а именно: съезда в Северодонецке, где звучали призывы о создании так называемой “Юго-восточной украинской автономной республики” и решений облсоветов в Харькове и Луганске, где проголосовали за исполнительные комитеты, которые должны были бы взять на местах власть от Киева.

Донбасс Арена может исчезнуть с лица Земли – в "ДНР" заговорили о сносе 400-миллионного творения Ахметова

А Донецкий облсовет вообще принял отдельное решение о проведении референдума о предоставлении области "статуса республики в составе федерации". Эти события впоследствии назовут "репетицией" перед проявлением агрессии России 2014-го года, с оккупацией Донбасса и аннексией Крыма, и что, в конце концов, в 2022-м переросло в полномасштабное российское вторжение.

Документы проливают свет на то, какой в этом была роль Москвы и пророссийской Администрации президента, которую возглавлял Виктор Медведчук, кто был участником и организатором тех событий – некоторые из них действующие должностные лица в государственных органах. Почему никто не понес наказание и к чему привела безнаказанность?" – говорится в материале-расследовании "Схем".

Среди подписантов "репетиции ДНР" фигурировал Евгений Геллер – будущий нардеп от "Партии регионов" и председатель бюджетного парламентского комитета. Фанатам футбола он хорошо известен как многолетний президент луганской Зари.

Ахметов жалеет о своем прошлом в Партии регионов: "Мой поход в политику был ошибкой"