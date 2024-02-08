Бос Зорі Євген Геллер 20 років тому фігурував у сепаратистських рухах на сході України.

"Схеми" розшукали унікальні архівні документи закритої кримінальної справи щодо сепаратистських заходів на сході України 2004-го року – а саме: з’їзду у Сіверськодонецьку, де лунали заклики про створення так званої "Південно-східної української автономної республіки" та рішень облрад у Харкові та Луганську, де проголосували за виконавчі комітети, що мали би перебрати на місцях владу від Києва.

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А Донецька облрада взагалі ухвалила окреме рішення про проведення референдуму щодо надання області "статусу республіки в складі федерації". Ці події згодом назвуть "репетицією" перед проявом агресії Росії 2014-го року, з окупацією Донбасу та анексією Криму, і що, зрештою, у 2022-му переросло у повномасштабне російське вторгнення.

Документи проливають світло на те, якою у цьому була роль Москви та проросійської Адміністрації президента, яку очолював Віктор Медведчук, хто був учасником та організатором тих подій – деякі з них чинні посадовці у державних органах. Чому ніхто не поніс покарання і до чого призвела безкарність?" – йдеться у матеріалі-розслідуванні "Схем".

Серед підписантів "репетиції ДНР" фігурував Євген Геллер – майбутній нардеп від "Партії регіонів" і голова бюджетного парламентського комітету. Фанатам футболу він добре відомий як багаторічний президент луганської Зорі.

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