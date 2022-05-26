– Вы много лет были в Партии регионов и поддерживали Виктора Януковича. Были частью элиты, занимавшей позицию, которую многие в Украине считали пророссийской – приближение Украины к союзу с РФ. После 2014 года вы подчеркиваете собственную патриотическую позицию. Что для вас Украина и как ответ на этот вопрос изменился за последние 8 лет? Какой человек или люди сильнее других на это повлияли?

– Моя позиция неизменна. Я был, есть и буду проукраинским, как и мои взгляды, и ценности. Именно поэтому на протяжении долгих лет я являюсь крупнейшим частным инвестором, работодателем и налогоплательщиком Украины. И вижу Украину свободной, демократической европейской страной.

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В 2012 году я перестал быть депутатом парламента и не занимаюсь политикой 10 лет. Я не раз говорил, что мой поход в политику был ошибкой. Неоправданная и жестокая агрессия россии против Украины и военные преступления путина только укрепили мою позицию – Украина должна быть независимой и сильной как никогда.

– Есть ли у вас уверенность, что ваш ключевой бизнес-партнер Вадим Новинский, только недавно получивший украинский паспорт, так же разделяет этот патриотизм?

– Да, и его заявления свидетельствуют об этом, – заверил Ахметов в интервью НВ.

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