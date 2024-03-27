Гвюдні Йоуганнессон попри поразку своєї національної команди висловив слова поваги і підтримки українським футболістам.

Напередодні збірна України у польському Вроцлаві у непростому матчі здолала Ісландію з рахунком 2:1. Скандинави пішли на перерву перемогаючи, однак після відпочинку влучні удари Віктора Циганкова та Михайла Мудрика принесли "синьо-жовтим" путівку на чемпіонат Європи.

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Після гри президент Ісландії Гвюдні Йоуганнессон привітав команду Сергія Реброва з тріумфом, відреагувавши на пост Володимира Зеленського.

"Вітаємо, Україно. Це був гарний матч і заслужена перемога. Щасти вам на Євро-2024", – написав очільник скандинавської держави на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колись Твіттер).

Нагадаємо, чемпіонат Європи відбудеться влітку цього року у Німеччині і триватиме з 14 червня по 14 липня.

До слова, нещодавно Ісландія заявила про приєднання до чеської ініціативи з закупівлі снарядів для України, виділивши для цього близько 2 млн євро.

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