Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил национальную команду за самоотверженную борьбу и попадание на чемпионат Европы в Германии.

"Спасибо, ребята! Спасибо, сборная! За сверхважные эмоции для всей страны. За сверхважную победу и выход на Евро.

Украина – Исландия – 2:1 – видео голов

За то, что в очередной раз доказали: когда украинцам трудно, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают.

Во времена, когда нас ежедневно хотят уничтожить, мы ежедневно доказываем: украинцы есть и будут! Украина есть и будет! Спасибо за победу! Слава Украине!" – написал Зеленский в своем Твиттере.

Напомним, подопечные Сергея Реброва в решающем матче одолели сборную Исландии со счетом 2:1 и вышли на чемпионат Европы, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

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