Президент Ингульца Поворознюк решил подарить жилье медикам, которые борются с коронавирусом

Александр Поворознюк отказался от клубного отеля в пользу врачей, работающих в Петровском районе Кировоградской области.

"У нас возникла проблема с больницей, ведь просто нет хороших, качественных врачей. А почему нет? Потому что им просто негде жить. Мы уже построили отель для команды, хотя у нас уже и был один с рестораном – с этим никаких проблем.

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Поэтому я решил подарить трехэтажный дом общественности, где в будущем будут обустроены замечательные квартиры для медиков – так будет правильно", – цитирует Поворознюка официальный сайт ПФЛ.

По информации Профессиональной лиги, речь идет о здании в центре Петрова, в котором местные власти планируют обустроить 20-квартирный дом, где смогут комфортно проживать местные врачи.

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