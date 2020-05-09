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Президент Інгульця Поворознюк вирішив подарувати житло медикам, які борються з коронавірусом

12:14 447 Читать на русском
Президент Інгульця Поворознюк вирішив подарувати житло медикам, які борються з коронавірусом
Олександр Поворознюк / ФК Інгулець

Олександр Поворознюк відмовився від клубного готелю на користь лікарів, які працюють у Петрівському районі Кіровоградської області.

"У нас виникла проблема з лікарнею, адже просто немає гарних, якісних лікарів. А чому немає? Тому що їм просто немає де жити. Ми вже збудували готель для команди, хоч у нас вже й був один з рестораном – з цим жодних проблем.

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Тому я вирішив подарувати триповерховий будинок громаді, де в майбутньому будуть облаштовані чудові квартири для медиків – так буде правильно", – цитує Поворознюка офіційний сайт ПФЛ.

За інформацією Професіональної ліги, йдеться про будівлю в центрі Петрового, в якому місцева влада планує облаштувати 20-квартирний будинок, де зможуть комфортно проживати місцеві лікарі.

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Теги
коронавірус Перша ліга Інгулець Інгулець Олександр Поворознюк
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