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КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ГЕРМАНИЯ

Президент и 7 игроков Бешикташа инфицированы коронавирусом – там выступают два экс-динамовца

15:17 61 Читати українською
Президент и 7 игроков Бешикташа инфицированы коронавирусом – там выступают два экс-динамовца
ФК Бешикташ

После повторной проверки всех футболистов, персонала и сотрудников офиса Бешикташа у 8 человек обнаружили коронавирусную инфекцию.

Бешикташ не стал называть имена игроков, которые заразились. Однако, все они сейчас находятся под наблюдением медиков и проходят процесс лечения, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Вида стал слишком большой проблемой для Бешикташа – три клуба готовы купить экс-динамовца за скромную сумму

В то же время, Бешикташ решил не скрывать, что коронавирус обнаружен у 61-летнего президента клуба Ахмета Нур Чеби. Вместе с тем издание AS из собственных источников узнало, что ветеран команды Бурак Йылмаз также подцепил инфекцию.

Чемпионат Турции прерван из-за пандемии коронавируса после 26-го тура. Турнирную таблицу местной Суперлиги возглавляет Трабзонспор, который набрал 53 очка, Бешикташ расположился на 5-м месте (44). Добавим, что в составе "орлов" выступает два бывших игрока киевского Динамо – Домагой Вида и Джермейн Ленс.

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коронавирус Джермейн Ленс Джермейн Ленс Бешикташ Бешикташ Турция Домагой Вида Домагой Вида
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