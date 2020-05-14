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КОРОНАВІРУС ДИНАМО НІМЕЧЧИНА

Президент і 7 гравців Бешикташа інфіковані коронавірусом – там виступають два екс-динамівці

15:14 1332 Читать на русском
Президент і 7 гравців Бешикташа інфіковані коронавірусом – там виступають два екс-динамівці
ФК Бешикташ

Після повторної перевірки всіх футболістів, персоналу і співробітників офісу Бешикташа у 8 осіб виявили коронавірусну інфекцію.

Бешикташ не став називати імена гравців, які заразилися. Проте, всі вони зараз перебувають під наглядом медиків і проходять процес лікування, повідомляє прес-служба турецького клубу.

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Водночас, Бешикташ вирішив не приховувати, що коронавірус виявлений у 61-річного президента клубу Ахмета Нур Чебі. Натомість видання AS з власних джерел дізналася, що ветеран команди Бурак Їлмаз також підчепив інфекцію.

Чемпіонат Туреччини перерваний через пандемію коронавірусу після 26-го туру. Турнірну таблицю тамтешньої Суперліги очолює Трабзонспор, який набрав 53 очки, Бешикташ розташувався на 5-му місці (44). Додамо, що у складі "орлів" виступає два колишніх гравці київського Динамо – Домагой Віда та Джермейн Ленс.

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Теги
коронавірус Джермейн Ленс Джермейн Ленс Бешикташ Бешикташ Туреччина Домагой Віда Домагой Віда
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