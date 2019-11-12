Президент Гента: Не собираюсь отпускать Яремчука, несмотря на предложения от богатых клубов

Президент бельгийского Гента Иван Де Витте рассказал, что клуб приложит максимальные усилия, чтобы удержать своих лидеров.

"Я не знаю, что случится дальше с нашими ведущими игроками, но мы сделаем все, чтобы удержать нашу команду вместе. Это касается и Романа Яремчука, и Джонатана Дэвида, с которыми мы подписали контракты.

Эффектный ассист Яремчука в видеообзоре матча Генк – Гент – 0:2

Перед командой стоят серьезные задачи как в чемпионате Бельгии, так и в Лиге Европы, поэтому отпускать таких важных игроков будет неправильно, даже если на них претендуют очень богатые клубы", – цитирует Де Витте Voetbal Belgie.

Напомним, Роман Яремчук продлил контракт с Гентом до 2023-го года. В текущем сезоне украинский форвард забил 7 голов в чемпионате Бельгии и столько же в Лиге Европы.

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