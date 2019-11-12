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Президент Гента: Не собираюсь отпускать Яремчука, несмотря на предложения от богатых клубов

15:46 100 Читати українською
Президент Гента: Не собираюсь отпускать Яремчука, несмотря на предложения от богатых клубов
Роман Яремчук / Goal.com

Президент бельгийского Гента Иван Де Витте рассказал, что клуб приложит максимальные усилия, чтобы удержать своих лидеров.

"Я не знаю, что случится дальше с нашими ведущими игроками, но мы сделаем все, чтобы удержать нашу команду вместе. Это касается и Романа Яремчука, и Джонатана Дэвида, с которыми мы подписали контракты.

Эффектный ассист Яремчука в видеообзоре матча Генк – Гент – 0:2

Перед командой стоят серьезные задачи как в чемпионате Бельгии, так и в Лиге Европы, поэтому отпускать таких важных игроков будет неправильно, даже если на них претендуют очень богатые клубы", – цитирует Де Витте Voetbal Belgie.

Напомним, Роман Яремчук продлил контракт с Гентом до 2023-го года. В текущем сезоне украинский форвард забил 7 голов в чемпионате Бельгии и столько же в Лиге Европы.

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Гент Гент Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом
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