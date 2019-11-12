Президент Гента: Не збираюсь відпускати Яремчука, попри пропозиції від багатих клубів

Президент бельгійського Гента Іван Де Вітте розповів, що клуб докладе максимальних зусиль, щоб втримати своїх лідерів.

"Я не знаю, що трапиться далі з нашими провідними гравцями, але ми зробимо все, щоб утримати нашу команду разом. Це стосується і Романа Яремчука, і Джонатана Девіда, з якими ми підписали контракти.

Ефектний асист Яремчука у відеоогляді матчу Генк – Гент – 0:2

Перед командою стоять серйозні завдання як в чемпіонаті Бельгії, так і в Лізі Європи, тож відпускати таких важливих гравців буде неправильно, навіть якщо на них претендують дуже багаті клуби", – цитує Де Вітте Voetbal Belgie.

Нагадаємо, Роман Яремчук продовжив контракт з Гентом до 2023-го року. В поточному сезоні український форвард забив 7 голів у чемпіонаті Бельгії та стільки ж у Лізі Європи.

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