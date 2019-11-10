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Эффектный ассист Яремчука в видеообзоре матча Генк – Гент – 0:2

10 ноября 22:43 52 Читати українською
Эффектный ассист Яремчука в видеообзоре матча Генк – Гент – 0:2
Генк – Гент / Фото ФК Гент

Гент обыграл Генк в рамках 15-го тура чемпионата Бельгии.

Бельгия, 15 тур

Генк – Гент – 0:2

Голы: Депуатр, 2, Дэвид, 47

Яремчук космическим ассистом помог Генту выйти на второе место в чемпионате Бельгии

Гости шокировали Генк быстрым голом уже на второй минуте поединка.

После перерыва хозяева еще не успели оправиться и пропустили снова. Роскошным пасом на Дэвида отличился украинский форвард Роман Яремчук.

Эта победа позволила Генту набрать 28 очков и выйти на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии.

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Источник: ТК Футбол
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