Эффектный ассист Яремчука в видеообзоре матча Генк – Гент – 0:2

Гент обыграл Генк в рамках 15-го тура чемпионата Бельгии.

Бельгия, 15 тур

Генк – Гент – 0:2

Голы: Депуатр, 2, Дэвид, 47

Яремчук космическим ассистом помог Генту выйти на второе место в чемпионате Бельгии

Гости шокировали Генк быстрым голом уже на второй минуте поединка.

После перерыва хозяева еще не успели оправиться и пропустили снова. Роскошным пасом на Дэвида отличился украинский форвард Роман Яремчук.

Эта победа позволила Генту набрать 28 очков и выйти на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии.

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