Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины получится результативным.

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"Я думаю, что мы – фавориты, но с каждой игрой сборная Аргентины играет все лучше, так что это команда, которая сильно прогрессирует. На мой взгляд, их команда менее надежна и целостна. Я жду, когда Рабьо снова будет в форме, потому что, пусть мы и хорошо сыграли с Марокко, многое зависит от состава. Я думаю, мы победим, и что-то мне подсказывает, что в финале будут голы – довольно много голов", – цитирует Макрона RMC Sport.

Также Макрон отметил, что сделать более точный прогноз он сможет утром в день матча.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция будет сыгран 18 декабря.

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