"Думаю, что Дешам и его команда выйдут в следующий раунд, обыграв Польшу со счетом 3:1.

Левандовски нашел причину поражения Польши от Франции в 1/8 финала ЧМ-2022 – форвард дал оригинальный совет на будущее

Левандовски забьет один гол, как и Мбаппе. Или, может быть, отличится Жиру, который хочет войти в историю. И будет интригой, кто забьёт третий гол сборной Франции", – сказал Макрон в интервью Le Parisien в преддверии поединка.

Напомним, в матче отличились все три форварда – Роберт Левандовски, Оливье Жиру и Килиан Мбаппе. Последний, к слову, оформил дубль.

Ранее президент Франции заявлял, что посетит Катар, если "трехцветные" дойдут до полуфинала ЧМ-2022.

Франция разбила Польшу в 1/8 ЧМ-2022 – Жиру стал королем после чудо-промаха, Мбаппе нивелировал лучший матч соперника