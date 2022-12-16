Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що фінал ЧС-2022 між збірними Франції та Аргентини вийде результативним.

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"Я думаю, що ми – фаворити, але з кожною грою збірна Аргентини грає все краще, тож це команда, яка сильно прогресує. На мій погляд, їхня команда менш надійна і цілісна. Я чекаю, що Рабйо знову буде у формі, бо, хай ми добре зіграли з Марокко, багато що залежить від складу. Я думаю, ми переможемо, і щось мені підказує, що у фіналі будуть голи – достатньо голів", – цитує Макрона RMC Sport.

Також Макрон зазначив, що зробити точніший прогноз він зможе вранці в день матчу.

Фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня.

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