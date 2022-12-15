Сборная Франции смогла пробиться в финал чемпионата мира в Катаре, переиграв главную сенсацию этого года – Марокко. Несмотря на миф о непробиваемой защите африканцев, Тео Эрнандесу удалось забить самый быстрый гол в истории полуфиналов Мундиалей. Почему закончилась сказка "атласских львов" и что помогло подопечным Дешама дожать соперника в нервном поединке – смотрите в новом видео на нашем YouTube-канале.

Франция завершила сказку Марокко и вышла в финал ЧМ-2022: Мбаппе попытается уничтожить мечту Месси, а лучший – Гризманн