Глава французской Республики удивил неожиданными заявлениями в программе After Foot, заявив, что надеется на то, что "сливочные" изменят свое мнение относительно Олимпиады.

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"Мы сделаем все возможное, чтобы иметь конкурентоспособную команду. Я доверяю французским и европейским клубам, если можно так сказать, вы меня понимаете. Мбаппе? Я еще не говорил с ним об этом, но я надеюсь, что его клуб в частности это позволит. И другие клубы также", – подчеркнул Макрон.

На вопрос о том, имеет ли он ввиду конкретно Флорентино Переса, президент ответил: "Да, я имел в виду европейские клубы".

Напомним, что Реал в марте 2024 года направил письмо в Федерацию футбола Франции с сообщением, что не собирается отпускать своих игроков на Олимпиаду. Это означает, что Орельен Чуамени, Камавинга и Менди не примут участие в турнире. Также ситуация может повлиять на Килиана Мбаппе, который летом должен присоединиться к Реалу.

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