Очільник Французької Республіки здивував несподіваними заявами у програмі After Foot, заявивши, що сподівається на те, що "вершкові" змінять свою думку щодо Олімпіади.

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"Ми зробимо все можливе, щоб мати конкурентоспроможну команду. Я довіряю французьким і європейським клубам, якщо можна так сказати, ви мене розумієте. Мбаппе? Я ще не говорив з ним про це, але я сподіваюся, що його клуб зокрема це дозволить. І інші клуби також", – підкреслив Макрон.

На питання про те, чи має він на увазі конкретно Флорентіно Переса, президент відповів: "Так, я мав на увазі європейські клуби".

Нагадаємо, що Реал в березні 2024 року надіслав лист у Федерацію футболу Франції з повідомленням, що не збирається відпускати своїх гравців на Олімпіаду. Це означає, що Орельєн Чуамені, Камавінга та Менді не візьмуть участь в турнірі. Також ситуація може вплинути на Кіліана Мбаппе, який влітку має приєднатися до Реала.

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