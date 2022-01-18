Президент Десны Владимир Левин высказался по поводу ситуации вокруг хавбека Владислава Калитвинцева, который перебрался в Александрию без ведома черниговского клуба.

"Сегодня у нас была первая тренировка после нового года. Все игроки вышли на это занятие. Мы ждали приезда Калитвинцева, но его, к сожалению, не было. С нами на связь он тоже не выходил.

Калитвинцев не прибыл на первую тренировку Десны после отпуска

Мы надеемся, что футбол является первостепенным для любого игрока. В правила футбола входит исполнение контракта, подписанного с клубом. Надеемся, что он выйдет, появится в команде и доиграет вторую часть сезона.

Мы очень на него рассчитываем. Десна будет проводить тренировочный сбор в Турции. Он уже оплачен, в том числе и за Калитвинцева. Поэтому команда Десна ждет его у себя", – поделился Левин в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, 29-летний хавбек решил прекратить сотрудничество с Десной из-за задолженности по зарплате, но клуб не пошел навстречу игроку и отказался от взаимного расторжения сделки. Как следствие, Владислав перешел в Александрию, с которой сейчас тренируется, но его не могут заявить, пока он не расторгнет контракт с Десной.

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