Александр Каденко будет возглавлять ПФЛ в течение следующих четырех лет, сообщает Sportarena.

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По информации источника, решение было принято на сегодняшней конференции Лиги. Добавим, что Каденко занимал должность с приставкой исполняющий обязанности после скандальной отставки Сергея Макарова, а ранее был главой Любительской ассоциации футбола.

Напомним, что в августе на Совете лег представители клубов выразили недоверие тогдашнему президенту ПФЛ Сергей Макарову. После этого он в знак протеста покинул заседание и подал в отставку.

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