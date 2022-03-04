"Я хотів би ще раз подякувати всьому оточенню за жести солідарності з Данилом. Президент Жерар Лопес особисто працює над тим, щоб Данило якомога швидше возз’єднався зі своєю сім’єю.

Бордо підтримав Україну після нападу росіян – за команду виступає українець Ігнатенко

Вдячний за сплеск солідарності з Данилом, солідарність з Україною. Я дякую всім. Цього тижня знову бачив, як Данило посміхається. Для тренера краще бачити гравців у такому моральному стані", – наводить слова Гійона Topmercato.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

Росія напала на Україну: Маліновський "виховує" росіянина, крик відчаю Коноплянки, Лапорта заговорив українською (LIVE)